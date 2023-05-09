鴻海創辦人郭台銘積極爭取2024總統提名，日前更在高雄鳳山大造勢。但媒體人張禹宣9日在《大新聞大爆卦》節目強調，郭台銘的打法紊亂有如陳時中選台北市長時，因為沒有自己的幕僚團隊，只好組拼裝車，搞成一天一人設，讓可能的支持者忘記這人為什麼出來參選。郭台銘當初購買BNT，藍營支持者曾給他比大拇指。但郭一下扯核能，一下道歉，一下模仿韓流，卻又找來反韓的楊秋興跟挺韓大將同台，邏輯完全說不通。

張禹宣表示，重新回去看蔣萬安跟陳時中當時的作戰方式，當時蔣萬安沒有太大的改變，就是做他自己，青壯派，長得帥帥的政治明星，持續維持這樣的路線，並在市政議題更上一層樓。唯一出一次槌，可能是深蹲的問題，就被綠營操作成軒然大波，所以有話題不一定是件好事情。

「反觀陳時中，我把他對比的是誰？當然就是郭台銘！」張禹宣提到，陳時中就算獲得提名，但本身不是政治系統出身，沒有自己的幕僚、團隊，所以所有的組成，通通都是拼裝車。英系的洪氏兄弟掌舵沒有錯，但底下的人是誰？是焦糖、一些政二代，都是一些奇奇怪怪的人，在幫他主導人設與方向。所以那時候大家在嘲笑陳時中什麼？一天一人設！弄到大家都忘記他為什麼出來參選：他可是民進黨的抗疫英雄！

張禹宣指出，這是他獲得參選政治舞台的這張門票，那時候還說滿意度高達8、9成，國民黨沒有人可以跟它對抗。但後來是什麼？後來是即便你出場捧得再高，但你的團隊出了問題，最後的走向就是荒腔走板，就是整個人設崩壞。

「如今你再看到郭台銘，沒有既視感嗎？同樣有！」張禹宣強調，郭台銘為什麼可以出來？理由很簡單，購買BNT，並且砲打蔡政府朽木為官，那時確實藍營支持者給他比個大拇指，就是那時他取得角逐2024的門票。但看到現在的郭台銘，很奇怪，他今天又說真相只有一個，「要揭密BNT，我沒意見，但你學柯南幹嘛？」這先不談，郭台銘犯了一樣的問題，他所有的政治性幕僚、政治性策略，都沒有自己的老班底。

張禹宣直言，郭台銘只能從業界東奔西找，把這些人湊在一起，跟陳時中一樣，又是拼裝車！這些人都是人才，但10個人只要1個人有不同意見，到最後100個意見東拉西扯，方向完全不融合。全部加諸在他身上，就會看到郭台銘一下出來跟你講核能政策，一下跟你道歉，一下又說要造8萬機器人大軍，一下又模仿韓流。韓流就算了，最奇妙的是這邊有挺韓大將，這邊又有楊秋興？反韓的！兩邊湊在一起，完全邏輯紊亂說不通。