泰山企業（1218）今天發布重訊，依違反《證券交易法》第14條之2第二項，獨立董事於執行職務範圍內應保持獨立性，依法當然解任陳敏薰獨立董事之職。

泰山例舉陳敏薰執行獨立董事職務違反獨立性之情事如下：

一，去年12月2日原本同意泰山公司出售全家股票，其後似在龍邦大股東的壓力下，別有用心、出爾反爾，改口反對此案，並借題發揮，反對多項有利泰山公司發展之議案，顯有違背其獨立性。

二，4月20日與董事劉偉龍共同謊報獨立董事杜英達遭恐嚇，率警闖入會議室，帶走主席杜英達，甚至嗆聲不爽開審計委員會，違反獨立董事執行業務之忠實義務，不僅中斷審計委員會，亦致使後續的董事會亦無法召開，侵害泰山公司與全體股東權益甚鉅，明顯違背其獨立性。

三，5月5日、6日，宛若龍邦公司受雇之人員，連續兩日於龍邦公司共同主持記者會，除不實指摘公司，連續詆毀與其意見不同之經營團隊與董事，並持續捏造杜英達獨立董事家人遭綁架、挾持，見到國寶集團朱國榮總裁時，臉色發白、全身發抖、甚至頻頻掉淚等荒謬情節，杜英達前獨董已於5月5日晚間，發表親筆簽名函，駁斥其為子虛烏有，充分證明陳敏薰已失去獨立董事之獨立性。

四，4月20日、5月5日二度配合龍邦公司指示，反對分派現金股利，並製造諸多紛擾，嚴重侵害泰山五萬名股東權益。

綜合以上所述，泰山公司委請外部專業律師，出具二份法律意見書，依二件法律意見書之評估結果，皆認陳敏薰之所作所為，確已違反證券交易法第14條之2第2項規定，泰山公司依法當然解任陳敏薰獨立董事，捍衛五萬名股東權益。