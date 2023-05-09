中天新聞台遭NCC(國家通訊傳播委員會)撤照關台後，隨即針對每一項裁罰案提出抗告，並獲得10連勝。關台案一審將於10日下午4時宣判，中天電視台也將於當日下午2時起開現場直播。NCC過去諸多針對中天的不公判決，隨著訴訟發展也逐一曝光。中天強調，NCC不僅無視中天編列許多新聞專業課程，指稱教育訓練與新聞無關，NCC律師甚至企圖合理化對中天採「AB評分表」的做法，「但一開始就做錯的事，後面怎麼樣都是錯！」

NCC某位中天換照鑑定人曾指，中天應做延遲直播以防不實訊息散布，NCC也以相關事件開罰，並批中天內控與自律機制失靈，但中天曾因外場觀眾言論有討論空間、必須查證，在當下切斷訊號並提醒當事人，這部分也有做成報告呈交NCC，卻全部慘遭無視。NCC另指中天教育訓練與新聞無關，但攤開中天的教育課表，與新聞專業、自律機制有關的內容明明有好幾項，而這些都只是中天被冤枉案件的冰山一角。

但中天強調，NCC至今無法解釋為何在評分中天時，要以2016年舊標準取代2018年的新版，NCC律師更於訴訟中主張，就算以中天認為合理的標準進行比例換算，中天的換照評分仍不合格，企圖合理化對中天「AB評分表」的做法，但評委對不同配比的項目，會有不一樣的寬鬆標準，就像我們對考卷配分較高的題目會相對嚴謹一樣，既然評分時的心態不同，又怎能以「比例換算」後的結果，來合理化前面使用違法評分表的標準呢？「一開始就錯的事情，到後面也不會是對的！」

國民黨立委游毓蘭表示，雖有9成民眾不信任司法，但還有1成是相信的，代表司法仍有一絲絲希望，可行政上卻是200％有政治力介入，從NCC刻意開罰中天遭行政法院打臉就可看出，行政訴訟最主要就是回復受害人應有的權益或名譽，NCC關中天不僅影響中天的權益，更使全國觀眾損失選擇不同聲音的權利。

新黨台北市議員侯漢廷指出，NCC這種應改名叫「綠兮兮」的機關，令人無法有任何期待，只能希望司法做出公正裁決，尤其NCC以中天遭裁罰過多為由撤照，但在行政訴訟已10連敗的狀況下，當初裁罰的理由被打臉，撤照的根據也應跟著消失，無奈中天即使勝訴也回不去電視台，NCC、民進黨更無法賠償中天的損失。