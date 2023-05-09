證交所約經過15分鐘的仔細檢查後，確認要求泰山召開審計委員會、董事會召開程序、會師針對交易價格合理性評估意見書、會計師是否至街口支付展開實地查核（D.D.）、律師出具意見等項目都到齊，至於內容有待證交所明（10）日上班後再展開詳細查看。

泰山於今日傍晚向證交所回報，傍晚5點無法送到，將要延到晚間9點，證交所整個晚上一直枯等，直到8:50才送到。證交所怒說，「若今天沒有送來，準備要祭出泰山股票變更交易方法（全額交割股）！」所幸即時趕到，泰山化解了一場遭打入全額交割股的危機。