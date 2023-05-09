產業落實ESG永續轉型發展，最缺人才訓練和專家輔導。財團法人商業發展研究院9日與ESG永續發展協會簽署合作備忘錄（MOU），雙方針對擴大產業ESG訓練與輔導效益，共同協助企業推動ESG的落實工程。

出國參加會議的商研院（CDRI）董事長許添財，以書面致詞表示，商研院（CDRI）去年以來為企業提供「服務業ESG解決方案」一條龍服務，如今更面對產業與市場需求大增，透過院方特別結合「數位轉型 X ESG永續轉型」的研發服務經驗，與ESG永續發展協會的專業跨域合作，必可為台灣企業界邁向淨零碳排永續發展的終極目標提供雙引擎動能。

商研院（CDRI）與ESG永續發展協會簽署的「合作備忘錄（MOU）」，未來合作範圍與項目包括：1.提升中小企業淨零碳排的意識與能力建構、2.協助掌握永續商機、提升產業競爭力也增加韌性、內化ESG為核心、3.掌握永續商機、提升產業競爭力、4.ESG人才培育等相關議題之推動進行全方位合作。

商業發展研究院院長王建彬表示，商研院目前以四大方向執行「服務業ESG解決方案」一條龍服務，包括政策研究（節能計畫）、政策推動（綠色消費以及倡議會）、民間委託案，以及教育訓練。此次與ESG永續發展協會合作，期望上課內容更具實務經驗，讓學員回到公司可實際導入、發揮效用。接下來也會與法國國際認證的AFNOR合作，協助受訓學員取得國際認證。

ESG永續發展協會理事長張清芳亦表示，將與商研院合作協助培訓企業內部碳盤查及碳足跡稽核人員，為台灣2050年淨零排放的目標共同努力。