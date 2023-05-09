美國在島鏈的種種部署，重點都是在遏止共軍穿過台灣東部到西太平洋。以防禦角度來看，台灣要如何不成為島鏈破口，也是關鍵。（圖／新華社）

美國總統拜登上台後持續在印太地區擴大軍事部署，並以結盟為外交主戰略，在在西太平洋第一島鏈與菲律賓、日本、韓國及台灣等盟友加強軍事合作。美國的戰略專家認為，美軍的部署狀況很像冷戰初期，解放軍要如何突破第一島鏈封鎖，並在區域間與美國抗衡，是中共軍事部署的重要核心。

《英國廣播公司》報導說，在美國多年來提倡「島鏈戰略」用以牽制北京的美國海軍戰爭學院海洋策略教授詹姆斯．霍姆斯（James R. Holmes）受訪時表示，現在的情況類似於冷戰初期的態勢。當時西方國家領導人利用島嶼地理、盟友關係和軍事技術的結合來阻礙共產主義在亞洲擴張，現在又「回到了海上戰略領域的未來」。他還認同以「威懾」（deterrance）作為美國在第一島鏈的戰術，「沒有人願意戰爭，美國基本上只是希望北京按照大家都同意的規則玩國際外交遊戲。」

報導說，第一島鏈從北太平洋千島群島開始，向南經日本、台灣、菲律賓到加里曼丹島等在西太平洋的島嶼。1950年代朝鮮戰爭爆發，後來擔任美國國務卿的杜勒斯在1951年提出在海上遏制共產主義蘇聯和中國的島鏈，被視為這一戰略的開端。

但是，當下中國的軍事力量早已不可同日而語，美國能否連結盟友以遏阻解放軍往印太區域的移動？霍姆斯認為，太平洋上各大島嶼連結的島鏈，提供了美國及盟友絕佳的戰略地理空間，以此抵禦解放軍往太平洋移動。現在共軍力量持續增強，中國航母山東號最近甚至穿越了第一島鏈，接近美軍陸戰隊駐點的關島周遭海域。因此，美國如何串連相關盟友，牽制解放軍在太平洋上的軍事擴張成為主要問題。

美國軍方對於通過強化第一島鏈抵禦中國的信心，是以拜登在重新連結戰略夥伴的工作為背景。今年4月馬尼拉同意開放4個新據點給美軍，引發國際關注及北京強烈抗議。4月底，拜登與韓國總統尹錫悅在華府達成協議，並首次同意開放美國核潛艇部署在韓國，這是1983年以來的第一次。加以日韓大和解，同意加深在印太區域的軍事外交合作，這些都能證實美國正在串連第一島鏈各國。

報導指出，處在島鏈中心點的台灣，當年冷戰期間麥克阿瑟當年稱為「不沉的航空母艦」。哈德森智庫（Hudson Institute）研究員長尾賢（Satoro Nagao）表示，美國最近在島鏈的種種部署及串連，重點都是在遏止共軍在台灣東部與西太平洋的軍事部署。因此，以防禦角度來看，台灣要如何不成為島鏈破口，也是關鍵。

美國智庫戰略與預算評估中心（CSBA）資深研究員Toshi Yoshihara則指出，第一島鏈的存在確實影響了中國軍力，它不僅激發了北京對於被此戰略包圍圈的恐懼，也凸顯了台灣地緣戰略價值。北京對於第一島鏈發生的變化一直都嚴陣以待。上個月，解放軍在台灣東部外海的一連串演習，便帶有抗衡美國在第一島鏈種種動作的味道。

霍姆斯認為，如果美國在琉球群島和菲律賓群島沿線部署地面部隊，這些部署確實會給解放軍海軍和空軍帶來很大阻礙，目前還沒見到中國解決通過那些海峽所涉及的棘手問題的跡象。

也有評論稱美國正在將自己的兵力移出第一島鏈，比如將部署在日本沖繩的美國陸戰隊移到關島。也有批評者認為如果戰事發生，美國在第一島鏈不會動員到自己的兵力。霍姆斯強調，美國必須做一些事情來消除「如果情況變糟，我們將準備撤軍」的印象。如果讓美國盟友有這種印象，後者很可能會鬆綁與美國的連結，轉而尋求與強勢的中國達成協議。