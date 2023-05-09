巴西一名醫生正在接受警方調查，因為這名醫生在協助產婦引產過程中「爬上孕婦的肚子」，然後在陪產的父親面前活生生的將嬰兒的頭從身體上「拔下來」致死，而醫院還試圖向這對夫妻施壓，要他們簽署協議試圖隱瞞真相，氣得他們報警處理。

據英國《每日郵報》（Daily Mail）8日報導，這起醫療意外發生在本月1日，地點位於巴西東南部米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）美景市（Belo Horizonte）的UFMG醫院， 嬰兒母親珊托斯（Ranielly Coelho Santos）在這起分娩致死事故後兩天向警方投訴。警方現在正在調查這起驚人的死亡案件。

珊托斯女士今年34歲，已經有一個9歲大的女兒，她在懷孕28周時因高血壓而被送入醫院，9天後醫生引產。這位不具名的產科醫生在分娩期間要求先生於產房內陪同，ㄧ起觀看孩子的出生，這位爸爸說他甚至看到女兒在眨眼和動嘴巴，然而，根據他們向警方的證詞內容，當醫生爬上產婦的肚子，試圖拉出女孩時「拔下孩子的頭」。

Doctor allegedly rips baby’s head off during horror childbirth in Brazil https://t.co/ZLoaT1bfL3 pic.twitter.com/KINKKeZg3u — New York Post (@nypost) May 8, 2023

警方報告還說，醫生已經向這對夫妻因這起醫療意外致歉，院方表示將承擔所有嬰兒安葬的費用。然而，這個提議只有在他們同意簽署協議書，聲稱「解剖已經在醫院進行」、「孩子遺體已經做完檢查」和「屍體不會被轉交給法醫學研究所（IML）」進行進一步分析時才有效。

珊托斯女士表示他們拒絕簽署協議書，並在天後向警方投訴，瓦倫特律師（Jennifer Valente）表示，嬰兒遺體隨後在法醫學研究所進行了檢查。院方對這起事件「深表遺憾」並表示他們將「竭盡所能調查事實」，等待解剖報告，嬰兒的遺體將很快放還給父母，讓他們能夠安葬這個不幸的家庭成員。