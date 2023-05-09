台北市議會教育委員會9日視察大巨蛋，並提出座位顏色吃球以及螢幕過小等缺失，圖為大巨蛋內部現況。（范揚光攝）

台北大巨蛋工程歷時多年，台北市長蔣萬安上任後喊出「一年完工啟用」，預計 7 月取得使用執照、力拚年底前完工試營運。台北市政府體育局今( 9 )日率領議員視察大巨蛋，民眾黨市議員黃瀞瑩、陳宥丞也在臉書貼出場勘感想，點出應援區、螢幕太小、白色座椅吃球嚴重等問題，也提到人工草皮的效果相當不錯。

台北市體育局長王泓翔、文化局長蔡詩萍及國民黨市議員詹為元、張斯綱以及民眾黨議員陳宥丞、黃瀞瑩，今日上午親赴大巨蛋視察並開箱內部設施，詹為元與陳宥丞也戴上棒球手套傳接球，體驗場地。

台北市議會教育委員會9日視察大巨蛋，並提出座位顏色吃球以及螢幕過小等缺失，市議員陳宥丞（左）還在球場內測試傳接球。（范揚光攝）

陳宥丞表示，從本壘到投手丘距離做了傳接球測試，發現即使現場燈光沒有完全打亮且白椅還有包覆霧面保護膜，就會有視覺吃球的情形發生，目前遠雄僅承諾投手至外野的「打者之眼」方向會更換座椅顏色，但以目前的測試感受，貿然開打對球員安全有一定的風險。

黃瀞瑩也為球迷爭取應援區，她指出，一壘側、三壘側都有應援區平台，但若依現在啦啦隊的火紅程度，應援區絕對不夠大，不僅互動受限制，也可能會有安全疑慮。黃瀞瑩也提到，親自走進場館後發現，銀幕的大小跟整個大巨蛋的量體來說還是有點小，尺寸受限十年前的規劃，應該將解析度、亮度等一併也檢討調整，希望遠雄能進步、改善，不該等到場館啟用再花錢更新。

陳宥丞也提到，大巨蛋的人工草皮是七公分的人工草皮加上橡膠、細沙顆粒，今天不小心撲街（仆街）也沒有任何痛覺和瘀青，人工草皮彈跳穩定，未來是能夠舉行國際比賽的場地。

張斯綱在臉書提到，除了各項硬體設備外，也有實際走了一趟逃生路線，而大家一直在討論的螢幕和座椅確實還有改善的空間，草皮的部分，也需要再邀請專業人士進行實測；初步規劃棒球賽、演唱會、展覽都會納入場地使用，體育賽事的占比一定會最高，民眾可以好好期待。

對於議員反映的問題，遠雄表示，應援區的加大、加寬都還可以調整，不是大問題，螢幕已經是台灣最大，之後可以再做加掛的螢幕，座椅顏色的部分，會請球隊改完後，確認燈光及色溫再做調整。