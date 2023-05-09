小甜甜（張可昀）和前夫宋晉賢之前因家暴風波鬧上法院，近日她撤回告訴，豈料又被前夫指控虐狗，雙方隔空互槓，今（9日）小甜甜再開直播，一度情緒失控，呼籲前夫停止抹黑，並表示已將案件交由動保局處理。

小甜甜今晚開直播，先是再次否認虐狗，表示已跟動保局聯絡，表示還會再告前夫，再度重申宋晉賢用家人騙取流量，「我知道你想進演藝圈，但你不要踐踏你的家人，不要踩著你的前妻，我求求你放過我、放過我的小孩」。

而小甜甜在直播中數度崩潰啜泣，並喊話「求求你既然分開了，各自安好好不好？放過我好嗎」，要前夫不要再抹黑了，「過去不知道他（宋晉賢）有沒有愛過我，或許只是覺得好玩，覺得這是進演藝圈的跳板，沒關係，因為現在已經分開了，不要用傷害家人的形式」。

此外，對於網友一直質疑她虐狗，她不爽反擊飆粗口，「現在我有家人、小孩、狗，什麼狗好可憐，你才可憐」，還有網友要她拍狗的照片，讓她氣憤反嗆「那妳要不要拍妳奶子給我看？為什麼妳們要求我們公眾人物的要求，都要滿足妳們，這樣不是很不公平」。

小甜甜也表示不想理會前夫，但對方一直咬著她不放，而直播尾聲她也對自己的行為道歉，「身為公眾人物和媽媽，我情緒激動講出一些粗話，對不起」，並自我打氣，「明天又是新的一天，不要隨便上了別人的當，中了魔鬼的伎倆」。