儘管銀行局正面解讀，最「近」一家核准西進已是在2018年，但相對來說，也是國銀在2018年最「後」一家申設大陸據點後就終止西進腳步，開始轉向新南向發展。

童政彰指出，國銀海外發展策略要回歸到各家董事會評估，各家申請任何海外據點，都會從整體性去考量，在相關法規有規定到海外設分支機構，應該就當地政治經貿、金融情勢做分析，並評估我國與當地雙邊貿易狀況，因為金融與實體經濟習習相關，銀行自己也會就當地業務狀況分析，董事會決定核判。

據銀行局統計，至今年三月底國銀海外分支機構達154家分行、30家支行、21家子行；其中，亞洲有102家分行、30家支行、16家子行，而在大陸地區則有25家分行、8家支行、5家子行。

近五年不只沒有國銀西進設點，甚至已申請核准還沒開業的也大有人在。銀行局統計共有三家，包括土銀廈門分行、國泰世華銀廈門分行、台銀的上海自貿試驗區支行，分別是在2017年8月31日、2016年5月10日、2014年2月18日獲金管會核准，最長的達9年多還未開業。

銀行業者坦言，早期銀行業看好大陸市場前仆後繼，讓金管會還設下曝險控管的盛況已不復見，近年在中美貿易戰、疫情衝擊因素下，全球供應鏈重整轉向東南亞，連帶台商轉向新南向發展，讓大陸地區的吸引力已不如從前。