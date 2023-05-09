總統陳水扁之子、民進黨高雄市議員陳致中因洗錢罪判刑1年，後天將報到入監服刑。而陳水扁日前也為兒子被褫奪參政權，曾到總統府、立法院等處請願。對此，前立委沈富雄9日就表示，「現在民進黨陷入進退兩難的境界，是『活該』，而且是選舉快到了，是難看」，引發討論。

沈富雄9日在網路節目《少康戰情室》中表示，「今天這個案子如果要循規蹈矩去處理，讓大家服氣，不有違憲的懷疑的話，去掉陳致中、陳水扁的兩個人的因素，那不是很好嗎？就理論理、就法論法」，但沈富雄話鋒一轉，「但就是因為陳水扁撩下去了，為了這個不做政治不知道能做啥的獨子撩下去，就讓人看不起」。

沈富雄更接著說，「像這種事情，陳水扁是聰明人，他不是沒有想到這些事情，但他這個人把自己利益放最高，不怕人笑、不怕人罵都可以，這就是現在民進黨陷入進退兩難的境界，是活該，而且是選舉快到了，是難看」。