白鹿主動向羅雲熙索取「洞房花燭夜」。（LINE TV提供）

《長月燼明》羅雲熙故意跟白鹿說恨她，劇情虐到最後一刻。（LINE TV提供）

由羅雲熙及白鹿主演的《長月燼明》，相愛相殺的仙魔虐戀，被封今年度「古偶天花板」，並即將迎來大結局。羅雲熙跟白鹿劇中總共結3次婚，前面2次大婚都見血，這次劇情更是虐到最後一刻，讓觀眾都相當緊張，深怕會等到悲劇結局，紛紛留言跪求編劇「給個Happy Ending吧！」

先前兩位主演被問及對於結局設想時，羅雲熙和白鹿就回答：「肯定希望就算不是Happy Ending，也希望是個開放式結局吧！」

最新劇情中，羅雲熙飾演的仙門弟子滄九旻被迫成魔，為了想要拯救蒼生，正暗自盤算犧牲自己、成全大業，但為了保護自己深愛的仙子黎蘇蘇（白鹿 飾），故意使壞說自己「恨她」，單方面感情分手又要「強娶」黎蘇蘇，藉機開啟魔域大門製造機會給仙族反撲。在仙魔大戰前夕，白鹿向羅雲熙說：「我該同你道別。臨走之前，我還有一樣東西，你一直欠我的那個洞房花燭夜。」接著就主動獻吻羅雲熙，上演1分鐘浪漫床戲，撒了個大苦糖，讓人揪心。

《長月燼明》白鹿吐血吐太多，嚇到妝造老師。（LINE TV提供）

白鹿受訪時，分享了拍攝時的幕後花絮，偷偷爆料其實自己滿喜歡「吐血戲碼」，因為吐的時候就有一種：「哇，我（的心）支離破碎了，然後在這掛著血，我好慘的感覺。」自己有一場戲，就不小心吐得太多、太猖狂，當時又穿白衣服，旁邊的妝造老師看到後都嚇得發出驚嘆聲，白鹿笑說：「因為這影響到的就是連戲，比如那場戲我要拍兩、三天，但每一天都要一樣的狀態，所以大家感覺都想說怎麼吐那麼多，然後我在那邊吐完之後，（覺得）哇！好慘，好滿意啊。」

觀眾敲碗希望能看到他們「三搭」，對此，兩人也說如果有機會三搭的話，想要演「民國劇」或是「懸疑片」類型的劇，白鹿更激動地說：「如果演懸疑的話，我肯定要演反派了。」羅雲熙俏皮回應：「她演反派，我去抓她！」鬼靈精怪的白鹿再提出建議：「我們可以一起演反派嗎？那種雙面間諜。」兩人討論到停不下來，讓外界聽了也相當期待。

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