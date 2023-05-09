德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）今天提醒中國外長秦剛，在烏克蘭戰爭保持「中立」等同於支持俄羅斯，並施壓北京採取更多行動來結束俄烏衝突。

法新社報導，貝爾伯克今天在德國柏林（Berlin）與秦剛召開記者會時說：「中立意味支持侵略者，這就是為何我們的指導原則是：明確表達我們跟受害者站在同一方。」

中國則警告歐洲聯盟（EU）勿因俄羅斯而對中國企業祭出制裁，並稱中國將採取行動保護自身利益。

歐盟內部正在討論可能對8家中企設限，秦剛提及此事時說，若面臨懲罰性行動，中國也會採取必要回應，以堅定維護中國企業的合法利益。

歐盟各國代表明天將召開會議，開始討論針對俄羅斯入侵烏克蘭的第11輪制裁。

根據法新社檢視過的制裁方案文件，歐盟行政部門建議暫停出口敏感技術給8家中企，因為它們涉嫌把這類技術轉賣給俄羅斯。

歐盟希望嚴格阻止可用於戰場的敏感技術透過第三國轉口至俄羅斯，例如晶片。