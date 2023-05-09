達爾膚第一季EPS 2.27元 配發每股現金股利2元 23:032023/05/09 工商 杜蕙蓉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 達爾膚（6523）受惠台灣及海外營收貢獻持續成長，第一季獲利表現優異，毛利率達73.1％，較去年同期增加3.2個百分點，營業利益以1.13億創同期新高，年增9％，稅後純益1.1億元，EPS 2.27元。9日董事會決議，配發第一季現金股利每股2元。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 該公司4月營收4,573萬元，年增12.9％，累計1～4月營收3.2億元，年增7.7％，整體營運穩定成長，預期在20周年活動安排及各通路活動曝光下，延續成長動能。 #達爾膚 #EPS #配發 #現金股利 #月營收 也許您會感興趣 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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