受財報利空打擊，任天堂股價9日收低0.16％，報5,730日圓。

任天堂上年度Swtich銷量達1,797萬台，大致符合該公司預期的1,800萬台，不過與前一年度（去年3月底止）的逾2,300萬台相比，年減幅高達22％。

任天堂將Swtich銷售下滑歸咎於半導體和其他零件短缺衝擊生產，直至夏末零件供應狀況才見好轉。另一個原因是去年年終購物旺季的銷售狀況不如以往強勁。

任天堂預估本年度Swtich銷量為1,500萬台。Swtich開賣已有6年，投資人憂心該遊戲機已經過了銷售巔峰。Swtich在去年年終購物季的銷量令人失望，任天堂不得已在上年度兩度調降Swtich的銷售預測。

相較之下，對手索尼（Sony）拜PlayStation 5遊戲機熱銷所賜，上年度獲利創新高，PS5銷量創下1,910萬台紀錄。PS5上市僅兩年多，仍在初期階段。

股價亦反兩家公司的業務前景。任天堂今年迄今累計上漲4.4％，同期索尼股價勁升24％。

在財報方面，任天堂上年度營收年減5.5％，降至1.6兆日圓，符合該公司預期。淨利年減9.4％至4,327億日圓，優於該公司預估的3,700億日圓。營業利益率由35％降至31.5％。

展望未來，任天堂預估本年度營收年減9.5％至1.45兆日圓，淨利年減21.4％，至3,400億日圓。

東京遊戲顧問公司Kantan Games分析師托多（Serkan Toto）表示：「任天堂Swtich擁有其輝煌年代，但顯然已經過了銷售高峰。每部遊戲機都有生命周期終了的時候，任天堂需要新的硬體來提振營收。」