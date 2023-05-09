「台糖花蓮旅館」和風木屋含早餐，再送迪士尼野餐籃、KKday野餐墊，售價3483元起。(台糖花蓮旅館提供)

溫馨母親節即將到來，瞄準孝親商機，旅遊體驗線上平台KKday推出「夏日野餐季」，特別針對喜愛親近大自然、嚮往當貴婦與網美的媽咪們推薦專屬行程，即日起購買景區門票、主題樂園、飯店住宿類型的專屬野餐套票，就贈送KKday品牌野餐墊；部分套票還涵蓋野餐餐食，可以和媽咪一起享受美食和美景。其中更有4人野餐方案329元起，北投度假一泊一食限時優惠1933元起，約是原價下殺2折。

清境農場一日遊 4人同行1人免費

喜愛親近大自然的媽咪，KKday推薦可選「清境農場一日遊」，從台中出發包車、包導遊，輕鬆造訪交通不便的山區景點，即日起兩人同行加贈 KKday 品牌野餐墊，每人699元；6月30日前購買另有4人同行1人免費優惠方案，每人只要524元。還有可享受東澳秘境大草原的「宜蘭露境東岳豪華露營」，推出豪華宮廷四人帳限量9折優惠，售價3666元起。

「台南十鼓仁糖文創園區」的雙人、4人野餐方案，售價329元起。(台南十鼓仁糖文創園區提供)

若想去熱門景區拍照當網美，另有「台南十鼓仁糖文創園區」的雙人、4人野餐方案，售價329元起，以及「宜蘭國立傳統藝術中心」推出「呷七碗雙人野餐組套票」，售價915元起。

「北投會館捷之旅」推出一泊一食限時2折優惠，雙人房含早餐、路易莎聯名抵用券、KKday野餐墊，只要1933元起。(北投會館捷之旅提供)

城市放空微旅行 雙人一泊一食2000有找

若媽咪們想到飯店度假耍廢，位於美食之都的「台南晶英酒店」雙人住宿含早餐，加贈司康果醬禮盒、野餐墊，售價5897元起；「捷絲旅台南館」則推出多元客房住宿，贈送野餐餐點與野餐墊，售價3200元起；東部旅遊則有「台糖花蓮旅館」和風木屋含早餐，加碼送迪士尼野餐籃、KKday野餐墊，售價3483元起；如果想在台北度假，「北投會館捷之旅」推出一泊一食限時2折優惠，雙人房含早餐、路易莎聯名抵用券、KKday野餐墊，限時優惠1933元起，每人約1000元即可享受北投離塵不離城的悠閒假期。

KKday與「巧虎夢想樂園」合作，推出平日套票51折、假日套票5折獨家優惠。(巧虎夢想樂園提供)

輕鬆育兒首選 「巧虎夢想樂園」野餐套票5折起

為了讓媽咪出遊時能輕鬆育兒，KKday與主題樂園合作，獨家推出5折優惠套票，包含孩子們的大明星「巧虎夢想樂園」，擁有近300坪的室內互動遊樂館，孩子們可盡情放電。KKday推出獨家特惠，平日套票51折、假日套票5折，套票內含一大一小門票、桃園和逸飯店Blu Bar下午茶150元抵用券、KKday野餐墊，售價900元起。

「雲林劍湖山世界主題樂園」則推出雙人野餐專案，含門票及披薩、點心、香草烤半雞等各式美食套餐，同步加贈野餐墊，售價1400元起；另外，「潮境智能海洋館」4人野餐套票，方案含棉花糖桶、鯛魚燒冰和野餐墊，每組1220元；「六福村主題遊樂園」雙人野餐套票，包含門票 2 張、動物野餐盒、野餐墊，售價1888元起，多種方案滿足媽咪需求。在專屬母親的月份裡，帶媽咪出遊去，育兒的重任就交給爸爸。