近年AI科技發展迅速，只要輸入關鍵字就能自動生成圖片，省去畫圖的時間，有些AI生成圖片幾乎可以以假亂真，連真人圖片都可以生成，近日網上流傳數張日本正妹的照片，她們穿著深V的衣服，背後是世界地圖，似乎是日本的氣象主播，不過仔細一看才發現其中暗藏玄機。

推特用戶「AI川AI子」有5.4萬粉絲，他的簡介上表明身分是AI畫師，而他分享的貼文中有許多大胸美女的照片，其中一組照片人物身分似乎是女主播們，只見多位正妹穿著深V洋裝站在地圖屏幕前，飽滿的事業線讓人看到噴鼻血，乍看非常自然，不過仔細看會發現正妹們身後的地圖有異狀，上面的文字並不是日文而是亂碼。

貼文曝光後創下46萬的瀏覽次數，許多網友表示：「右上角最好。自然」、「希望能在現實世界也看到這樣播報的主播」、「如果是真的，收視率會暴增」、「這是真的嗎？」、「建議新聞台的主播也可以穿成這樣」。除了主播系列，「AI川AI子」還創造了AI美女政治人物系列，他畫出美女身處議會當中，除了漂亮臉蛋還有傲人身材，有些甚至只穿西裝，露出火辣東西半球曲線，開玩笑稱這些美女的黨籍都是「爆乳黨」，吸引無數網友表示「這我絕對投爆」、「哪裡可以申請加入？」、「支持率絕對破百」、「想要成為美女議員的秘書」。