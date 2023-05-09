在俄烏戰爭活躍的傭兵集團瓦格納首領普里戈津（Yevgeny Prigozhin）7日才說，「彈藥已到，可以繼續攻打巴赫穆特」，然而不到48小時，普里戈津又發火大罵俄軍無能，已逃離防線，並指責指揮官愚蠢又無能，再次放話「要是不提供彈藥，瓦格納就撤離」。前立委郭正亮8日在《全球大視野》節目強調，瓦格納訓練紮實死傷少，還採用殺人當獎賞的殘忍制度，但蘇丹方面金礦的收入減少，所以要抱怨俄國防軍沒給足夠的錢。

「我們不要說他是傭兵，但他待遇是很高的，他不歸國防部的體制管！」郭正亮表示，紹伊古就覺得普丁給瓦格納太多資源，國防部內部本來就有不同意見。而且瓦格納又介入蘇丹，蘇丹事實上有一些金礦出口，也是瓦格納控制，不然他怎麼付傭兵的薪水？「他薪水很高耶！」

郭正亮提到，事實上這次作戰就有人發現到，瓦格納的死亡率比俄羅斯軍隊低，因為他是傭兵，訓練一定比較紮實。而且用了一個很殘忍的制度，不是用攻下哪一塊土地當作獎賞，用你殺了多少人來當獎賞，所以烏克蘭在巴赫穆特死了蠻多人。

「兩邊都死了很多人，可是死比較多的是俄羅斯跟烏克蘭軍隊。」郭正亮指出，瓦格納死的沒有那麼多，可是他在蘇丹那邊金塊出口的收入劇減，因為蘇丹在戰爭，所以就會抱怨，你國防部沒有給我足夠的錢。

郭正亮強調，瓦格納撤軍，不要把他等同於俄羅斯撤軍，他是說我瓦格納不打巴赫穆特了，你俄羅斯紹伊古可以派兵來。所以瓦格納5日是講說，你再不給我錢，我10日就撤出！你國防軍自己看著辦！他意思是這樣，所以並不是俄羅斯不要巴赫穆特。結果後來國防軍就給他彈藥，所以他就留下來了。本來他們有設立一個目標，5月9日勝利日，剛好也是拜登要跟國會協商同一天，就說勝利日那天要拿下來！