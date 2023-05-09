知名YouTuber咪妃熱愛騎重機，加上擁有姣好外型和火辣身材，有「重機女神」封號，去年8月她生下女兒，升格新手媽媽，同時兼顧工作和育兒的她，常會透過社群分享近況，不過最近卻被網友要求瘦身，讓粉絲和其他網紅朋友相當不滿，群起狂嗆，而咪妃今（9日）再曬出近照，展示真實體態。

咪妃之前曬出穿著貼身上衣搭配粉色長裙的工作照，卻有網友留言「建議妳，生完小孩，要努力瘦身了」，讓不少粉絲和網紅朋友看了超氣憤，直言「不需要建議她，而且她現在依舊美到爆」、「建議你，留言建議別人之前先照照鏡子」。

而咪妃也坦言現在雙下巴看起來超明顯，肚子上的肥肉也很難消掉，但她真的很努力在瘦身了，無奈表示產後減肥真的很難，「很多人說要瘦身就是餵母奶，我餵到現在九個月還是很難瘦。」

今咪妃再曬出2張美照，只見她穿上白色緊身上衣，搭配粉色魚尾裙，上圍相當豐滿，不露依舊可見渾圓胸型，而下身也恢復不少，還是有前凸後翹曲線，沒有大走樣的身材，讓網友都直呼「怎麼可以那麼美」、「為什麼當媽媽還可以逆齡」、「肉感少女，不要減，保持著」、「這才是女神真正迷人的模樣」。