在台灣，協助產婦產後調理的「月子中心」已是相當成熟的醫療產業，不只台灣，幾乎華人文化圈都是如此。我們很難想像西方產婦沒有坐月子的傳統，許多產婦休息幾天就回去工作了，相當辛苦。不過，一名在香港工作的的加拿大媽媽，實實在在的體驗了「坐月子」，並且把過程紀錄下來，獲得西方媽的極大好評，也開始思考產後調理的重要。

CNN報導，來自加拿大的文創工作者泰樂兒‧理查( Taylor Richard)到香港發，成為一名模特，並認識她的丈夫湯姆，去年3月生下了他們的大兒子。在懷孕其間，許多人都和泰樂兒說「孩子生下來後，月子一定要好坐」，她一開始不解原意，後來才知道華人有這個產後調理的傳統。

她選擇了最豪華的產後調理，也就是找了一位專業調理師陪滿一個月，這在香港稱為「陪月」(pui yuet)。

泰樂兒在她的 YouTube 頻道上錄了她的坐月子經歷，獲得290萬次點閱，許多西方婦女才認識了這個中國優良傳統，獲得許多正面讚揚。

I Tried Chinese Confinement After Giving Birth

陪月師如同產婦的保姆，根據媽媽的身體需要製作菜餚，並幫助她解決產奶等問題，還通過按摩、身體熱敷，甚至束腹帶，照顧媽媽不留產後紋。

34歲的泰樂兒說，一切都非常好，有人照顧我的身體，溫柔地引導我度過成為母親的過渡期，這為我與寶寶帶來了一個非常好的開始，我永遠感激她。

照顧泰樂兒的陳護理師表示，這是她12 年的職業生涯中，照顧的第一位西方母親。但之後會愈來愈多。由於YouTube影片的關係，陳護師師接到了來自遠在美國和英國的請求，而且多是西方人。她將在 7 月前往溫哥華，照顧另一位金鬖產婦。

美國媽媽們開始思考，美國真的缺乏產後護理。一位護士表示，美國的醫療系統，缺乏系統性的的產後檢查。我們過於強調積極進取、高效率、高度獨立的文化，這使得婦女臨盆後就被視為正常人。「產後休假一個月以上的時間，對西來說是多麼奢侈。」