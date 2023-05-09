台南市有一名3歲女童昨（8）日過馬路時，遭轉彎的汽車撞死，引發社會譁然，對此，有網友好奇，「開車轉彎時，A柱真的會完全擋住駕駛的視線嗎？」貼文曝光後，有不少資深駕駛留言回應，表示確實會因為A柱看不到前方，但一般來說，駕駛都會放慢速度、擺頭確認路況再行駛，直說：「偷懶才會出現死角」。

本月8日上午，台南市北區成功路發生一起死亡車禍，38歲的李姓婦人背著3歲女兒過馬路，遭到從忠義路左轉的小客車撞上並捲入車底。警消到場後趕緊用千斤頂將車體抬高，將李姓婦人拉出急救後送醫，其身上有多數挫傷，左肋骨也出現斷裂，而3歲女童則是當場無呼吸心跳，搶救後仍回天乏術。

事件曝光後，引發各界高度關注，肇事的杜姓女駕駛還聲稱遭到A柱擋住視線，「根本沒看到母女」。對此，有網友在PTT八卦板好奇發問，「請教有開車的鄉民，A柱真的看不到行人嗎？」表示自己不會開車，想知道開車轉彎時若被A柱遮檔視線，是否真的會完全看不到行人，最終導致車禍發生？

對此，有一票駕駛表示，A柱確實會遮擋住視線，不過駕駛為了避免事故，一般來說轉彎時都會會放慢行駛速度，再探頭確認前方道路狀況。網友紛紛留言：「會啊，不過被擋住就要探頭看啊」、「轉彎慢行，頭轉一下就能確認有沒有行人，偷懶沒確認的話，確實會有死角沒看到人」、「有點智商的人開車一定會移動頭去觀察」、「如果看到駕駛開車頭都不動的，高機率三寶」。