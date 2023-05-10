法新社報導，發表報告的國際研究人員也估算出，全球新生兒約有1/4面臨早產或出生時體重不足。研究人員表示，這類問題的改善幾乎沒有進展。

研究團隊呼籲，在81個中低收入國家，政府和各類組織應增加對當地孕婦和嬰兒在孕期和分娩期間的照護。

根據刊載在英國醫學期刊「刺胳針」（Lancet）的一系列論文，若在這些國家採取8項獲醫學證明且易於實施的措施，可預防56萬5000多例死胎。

這些措施包括提供孕婦微營養素、蛋白質或能量補給品、提供低劑量阿斯匹靈或黃體素受體、提供關於吸菸害處的教育，以及提供瘧疾、梅毒和泌尿道感染的治療。

研究還發現，若能提供孕婦類固醇，並讓醫生在接生時不立即剪斷嬰兒臍帶，則可以預防47萬5000多名新生兒死亡。

研究人員表示，落實這些改變預計要花費11億美元（約新台幣338億元）。研究的第一作者、芬蘭坦培里大學（Tampere University）教授艾蕭恩（Per Ashorn）說，這「與其他衛生計畫獲得的資金相比微不足道」。

研究的另一位作者、倫敦大學衛生暨熱帶醫學院（London School of Hygiene and Tropical Medicine）研究人員朗恩（Joy Lawn）對法新社解釋，他們對早產兒或體重不足新生兒採用了新的定義。

朗恩指出，傳統上以低於2500克來判斷新生兒是否體重過輕，但這個門檻是一位芬蘭醫生在1919年任意訂出。如今研究人員透過分析2000至2020年間的1億6000例活產資料，來研究出如何定義嬰兒出生「太早或太小」。

研究人員估算，2020年全球出生的嬰兒當中，有3530萬名或1/4是早產或體重過輕，他們被歸類在新定名的「小型脆弱新生兒」（small vulnerable newborn）。

儘管這類嬰兒大多出生於南亞和撒哈拉沙漠以南非洲，但朗恩強調，每個國家都受這類問題影響。