法新社報導，美國國防部發布聲明說，這項方案凸顯美國對烏克蘭的持續承諾，將致力加強烏克蘭「重要的近程戰力，包括防空系統和彈藥，同時著眼長久建立烏克蘭部隊捍衛領土和遏阻俄羅斯侵略行動的能力」。

上述計畫將由「烏克蘭安全援助倡議」（Ukraine Security Assistance Initiative, USAI）提供資金。美國總統拜登政府得以利用這些經費向國防業者採購軍備，而非動用美國的庫存品。

美國官員說，烏克蘭將獲得155公釐榴彈砲彈藥、反無人機彈藥，以及衛星照片和多種訓練資金。

國會和白宮正在辯論避免國家債務違約的方法，許多共和黨人要求大幅削減國內支出，以換取提高債務上限。

然而，兩黨都堅稱將支持繼續向烏國提供援助，包括共和黨籍眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）和共和黨籍參議院領袖麥康奈（Mitch McConnell）。