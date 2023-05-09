總部位於西雅圖的Bittrex強調很難配合美國主管機關的要求，因此早在3月已準備撤出美國市場。Bittrex在官網向美國客戶表示，其4月30日會關閉美國營運，因此要求美國客戶在此之前撤走自己的資金。

Bittrex指目前仍有美國客戶未撤走資金，但強調他們的資金「仍然安全和有保障」。Bittrex表示其目前首要任務是確保客戶的資金完整，因為聲請破產並在法院立案後，法院將有最終權力決定如何處置聲請破產者的資產。

法院文件顯示，Bittrex客戶可望能拿回自己的全額資金。目前Bittrex有5億到10億美元之間的資產和負債。

由於美國破產法第11章無法約束Bittrex在美國以外的業務，因此公司表示其負責國際業務的Bittrex Global將繼續正常運作，為美國以外地區的客戶提供服務。

SEC在數周前，指控Bittrex在美國經營未授權的不合法證券交易所、仲介和清算所。起訴內容指Bittrex列出各類合乎證券資格的數位資產，這就必須向SEC註冊和遵守其規定。

Bittrex在被起訴後反駁，其平台上的加密資產並非證券或交易合約。

據法院資料，Bittrex截至3月底止擁有逾60萬名美國客戶。其以高達700枚比特幣的方式來安排融資，金額相當於1,940萬美元，來協助其進行破產清算。

SEC指Bittrex在2017年到2022年期間，從交易手續費等各項營收來源中，賺取至少13億美元，並同時提供交易、仲介和清算等傳統證券市場的功能而違法。