據Aramco9日公布財報顯示，上季淨利暴跌19％至319億美元，雖不如去年同期的395億美元，但高於市場預期的305億美元。 Aramco表示，首季業績疲弱主因在於原油價格下滑，幸好稅收降低與其他收入增加得以彌補部分劣勢。今年首季自由現金流為309億美元，略高於去年同期。上季派發股息與前一季同為195億美元。