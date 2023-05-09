據Aramco9日公布財報顯示，上季淨利暴跌19％至319億美元，雖不如去年同期的395億美元，但高於市場預期的305億美元。 Aramco表示，首季業績疲弱主因在於原油價格下滑，幸好稅收降低與其他收入增加得以彌補部分劣勢。今年首季自由現金流為309億美元，略高於去年同期。上季派發股息與前一季同為195億美元。
油價走低衝擊 Aramco首季淨利暴跌19％
受到油價走低與經濟前景蒙塵拖累原油需求的影響，沙烏地阿拉伯國營石油公司Saudi Aramco今年首季淨利暴跌19％。
受到油價走低與經濟前景蒙塵拖累原油需求的影響，沙烏地阿拉伯國營石油公司Saudi Aramco今年首季淨利暴跌19％。
據Aramco9日公布財報顯示，上季淨利暴跌19％至319億美元，雖不如去年同期的395億美元，但高於市場預期的305億美元。 Aramco表示，首季業績疲弱主因在於原油價格下滑，幸好稅收降低與其他收入增加得以彌補部分劣勢。今年首季自由現金流為309億美元，略高於去年同期。上季派發股息與前一季同為195億美元。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。