沈玉琳（右）今被問到上月遭槍擊的製作人，坦言認識對方。（東森提供）

「綜藝鬼才」沈玉琳今（9日）首度合體新加坡直播天王「賣魚哥」王雷，在樂華夜市直播開賣。上月10日，內湖區一名王姓前電視節目製作人遭人持手槍狂轟15槍，據悉他過去曾與沈玉琳合作過，沈玉琳今晚證實該受害者為過去員工王正一，但因為對方離職很久，所以2人久未聯繫。先前傳出王正一是因為欠債問題，才遭到槍擊，沈玉琳今也反駁表示，據他了解是沒有欠債問題。

母親節將至，沈玉琳被問到要送媽媽什麼禮物，他發揮幽默，「沈媽媽的個性送東送西不如送現金，送現金人不一定要回去，同時笑稱媽媽最喜歡收到一種花，叫做賺錢給她花。」那老婆芽芽的禮物？他則說本來跟女兒有秘密計劃，不料女兒睡覺時說夢話全部露餡了。

近日，王思佳陷入假包風波，沈玉琳緩頰說，在鑑定結果出來前，希望網友不要再亂酸，「以我對王思佳的了解，100％不可能會買假包。有時候專家都看不出來，何況是消費者，既然有人提出質疑，那就送鑑定，真的就還她清白，假的就要咎責代購」。有送過老婆愛馬仕？他說因為不會分辨真假，所以不會做自己不擅長的事情，如果自己買到假包就認了吧，因為傳出去也不好聽。王雷則表示，如果他買到假包，一定提告；同時，王雷也預告過陣子將與王思佳合體開直播，令人相當期待。