各國去美元化風潮湧現，國泰金控總經理李長庚認為，去美元化是假議題，投資、外匯儲備、貿易結算等，多以美元為主，若其他貨幣要取代，需有足夠國力與信用支撐，估計未來10年，金融、投資市場沒有任何一個貨幣可以取代美元地位。

李長庚分析，隨全球經濟發展，美元比例一定會下降，從貿易結算來講，美元使用本身會降低是理所當然的事，可是到目前為止，金融市場、投資市場，美元還是具有不可取代地位；至於其他貨幣也要有足夠流動量才能成氣候，李長庚認為，看不到未來10年，投資市場有任何一個幣別可取代美元。

對於近來金融詐騙層出不窮，李長庚認為，金融業已向警方報案，但光靠這樣還不夠，因為平台掌握在社群的手中，社群媒體何時下架犯罪廣告才是重點，強調「政府應要求社群媒體，才能正本清源」。

舉例來說，當有詐騙網頁出現時，如何快速將詐騙內容下架，李長庚認為，這是社群媒體應當發揮的功能，大眾是平台上的使用者，當掌握平台上的社群媒體，多久可以下架？除了政府本身努力宣導外，更應該要求社群媒體善盡責任，才能正本清源。

台深耕20年的臺灣理財顧問認證協會(FPAT)於9日盛大舉辦「2023 FPAT 20 週年慶論壇」探討未來的投資理財規劃趨勢，身為協會理事長的李長庚表示，優秀的 CFP®與AFP 持證人將有更多展現專業的機會。

面對Chat GPT全球旋風來襲，李長庚認為，對理財規劃師可能是助力，也可能是競爭者，若能善用AI工具、搜集資料做初步規劃，一定會有幫助，而智能投資也會愈來愈興盛，CFP應該強化能力、發揮專長，讓客戶更信賴。