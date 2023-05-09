鈊象第一季稅後純益14.42億元，創歷史次高，單季每股稅後純益10.24元，賺逾一股本。鈊象4月營收11.49 億元，年增17.65％，創歷史新高紀錄。

累計1～4月營收為44.73億元，也是歷史新高。鈊象4月營收已連續第九個月站上10億元水準，符合該公司預期。

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