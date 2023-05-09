精誠資訊表示，112年4月營收成長，主要來自於電商業務以及雲端服務業務的增長。延續疫情以來的成長態勢，電商業務持續穩定成長，特別是品牌代運營服務以及品牌商訂閱式服務電商平台服務，具彈性的模組化特色受到各大中小品牌客戶及實體店家的歡迎。

另外，企業上雲趨勢也帶動雲端服務收入持續增長，包含提供企業一站式上雲、用雲、管理以及護雲的雲端託管服務，特別是與資安整合的雲服務、ESG、減碳解決方案組合的雲服務，也都展現強勁的需求。

看好企業資安需求市場，精誠加碼投資資安領域，集團旗下智慧資安科技攜手與國內外資安領導品牌組成聯防艦隊，結合MOC（Monitoring and Operation Center）資安監控維運中心，以零死角、零信任、零延遲以及零失誤四大面向為企業規劃全域防禦策略，並於2023年的資安大會中展演企業因應資安事件的真實營運場景，資安業務可望成為下一季成長動能。