為了收集有關美國貸款供需的最新資訊，Fed每一季都會對銀行資深核貸人員進行調查、也就是外界所稱的SLOOS。這次共有80家美國大型銀行與24家海外銀行在美國的分支接受調查，時間是從3月27日到4月7日。

該調查發現，有淨46％銀行表示它們在第一季緊縮對中大企業的放款條件，該比重高出1月的淨44.8％。另外淨46.7％銀行表示緊縮對小型企業的放款條件，也比上次調查的43.8％增加。

受訪銀行指出，經濟前景的不確定性讓它們對風險忍受度出現降低，此外對流動性的擔憂也促使它們緊縮對企業的放貸條件。

調查還顯示，受到銀行緊縮信貸影響，所有規模企業對於信貸的需求都低於3個月前。至於信用卡、車貸與其它家庭貸款的需求也同樣出現降溫。

受訪者還預期，信貸緊縮趨勢、需求減緩與貸款品質惡化的情況可能將會持續。

Fed自去年3月啟動升息循環以遏止通膨上升後，企業與家庭借貸成本大幅升高、主要投資與消費也都受到抑制。緊縮信貸標準的銀行比重也出現攀升。

另外Fed在針對金融專業人員、研究機構與大學進行的另一份金融穩定報告顯示，居高不下通膨與貨幣緊縮是美國經濟面臨的主要風險。該結果與去年11月發布的調查內容大致相同。不過比較引人關注是在這次報告中，銀行業動盪躍升成為美國經濟面臨的第二大風險。

Fed警告，雖然決策官員迅速採取行動、對抗銀行業系統遭遇的壓力，但憂心經濟前景、信貸品質與融資流動性，恐將促使銀行與其他金融機構將會進一步緊縮信貸的供給。