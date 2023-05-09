外媒引述消息報導，美國財政部長葉倫近日親自找上一些企業執行長與金融業領袖，向他們解釋債務違約可能對於美國與全球經濟帶來的「災難性」影響。美國總統拜登9日也將與國會參眾兩院兩黨領袖會面，希望透過協商方式盡快解決債限僵局。