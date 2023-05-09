烏克蘭6日稱，使用西方軍援的愛國者（Patriot）防空系統後，4日首度擊落俄羅斯最先進的「匕首」（Kinzhal）極音速飛彈，稱「甩了俄羅斯一巴掌」。前立委郭正亮8日在《全球大視野》節目指出，要看人家射幾枚，被矇到一枚當然也是有可能的，那就要秀出殘骸，如俄國說把烏國無人機打下來，就曾秀出殘骸。但北約部隊有在烏國境內，搞不好是北約打下來的，而且機型一定是愛國者3以上，因為這算是高精密的操作。

「匕首」極音速飛彈是俄軍最先進的武器之一，這種空射彈道飛彈能搭載核彈頭或常規彈頭，射程長達2000公里，飛行速度高達10馬赫（相當於時速1萬2350公里），因此難以攔截。「匕首」能摧毀包括地下碉堡、山區隧道等堅固目標。《紐約時報》報導，3名高階美國官員證實，烏克蘭用1枚愛國者飛彈擊落「匕首」極音速飛彈，這似乎也是首次證明，西方飛彈防禦系統能夠擊敗普丁宣稱刀槍不入的「匕首」飛彈。

「你確定這是烏克蘭打的嗎？搞不好是北約！」郭正亮表示，有可能是北約直接打的，反正他就在烏克蘭境內，北約的一些部隊本來就有進來，只是說用什麼方式進來而已。「這個要看他...要秀出殘骸啦！當然你有可能矇到一枚啊！」

郭正亮提到，你要看人家射幾枚，被你矇到一枚，這當然也是有可能的。那你就要秀出殘骸，比方說俄羅斯說他把烏克蘭的無人機打下來，距離莫斯科大概110公里，他就把那個殘骸的照片秀給人家看，所以這個要有證據，不然就是吹牛！

「不過，你不要低估北約介入的程度！」郭正亮指出，因為這個算是高精密的操作，不是說要用90個人操作？而且這個機型一定是愛國者3以上！「如果這件事情是真的，我會認為是北約介入！」