iPad 上的多鏡頭影片剪輯功能，讓使用者可以自動同步4個拍攝角度，僅須手指輕點，就能自由切換角度。(Apple提供)

iPad 版 Logic Pro 內建大量音效逼真的樂器。（Apple提供）

iPad 版 Logic Pro 為現代創作者重新設計，讓專業音樂創作更加便利。（Apple提供）

Apple 今天發表 iPad 版專業級apps： Final Cut Pro 與 Logic Pro，造福影片拍攝剪輯和音樂創作者。這兩個專業應用程式本來只有電腦版，現在推出iPad 版，方便影片和音樂工作者現透過 iPad 專屬的新方式揮灑創意。iPad 版 Final Cut Pro 與 Logic Pro 提供全新觸控介面，讓使用者可以透過即時而直覺化的「多點觸控」功能，升級自己的工作流程。

Final Cut Pro 推出全新觸控介面和直覺化工具，為影片創作者解鎖新的工作流程。新的飛梭旋鈕使影片編輯流程空前簡單，並讓使用者得以透過嶄新的方式與內容互動。只需用手指輕點一下，他們便能隨意運用 Magnetic Timeline、移動短片，並進行高影格率的精確編輯，即時而直覺的「多點控制」手勢，更將創意推升到全新境界。

「即時繪圖」功能讓使用者得以在影片內容之上，用 Apple Pencil 直接繪製圖案並撰寫文字。在以 M2 驅動的 iPad Pro 上，Apple Pencil 的懸浮功能讓使用者無須觸碰螢幕，就能快速瀏覽和預覽影片1。使用者也可以加入巧控鍵盤或鍵盤式聰穎雙面夾，以按鍵指令加快工作流程。創作者可以利用 12.9 吋 iPad Pro 上的 Liquid Retina XDR 顯示器，觀看並編輯絕美的 HDR 影片，並藉由「參照模式」帶來精確的顏色分級。

Pro 相機模式為 iPad 上的創作帶來更出色的控制功能。影片創作者將能在直向或橫向鏡頭下拍攝高品質影片、監控音訊和可用的錄製時間，並手動控制焦距、曝光和白平衡等設定。創作者可以在單一裝置上，於拍攝現場捕捉、編輯和發佈影片，而在以 M2 驅動的 iPad Pro 上，使用者更能用 ProRes 格式錄製影片3。有了多鏡頭影片剪輯功能，短片將自動同步，並可同時編輯，使用者甚至僅須以手指輕觸一下，便能在多鏡頭短片中轉換拍攝角度。

另一個亮點是iPad版Logic Pro 兼具 Logic Pro 的能力和 iPad 的便攜性。音樂創作者可透過多點觸控手勢演奏軟體樂器，與控制功能自然互動，並以兩指開合縮放和輕掃滾動掌握複雜專案。Plug-in Tile 讓最常用的控制功能觸手可及，協助使用者輕鬆快速地打造音訊。使用者可透過 iPad 內建麥克風錄製人聲或器樂，而 iPad Pro 的 5 個錄音室等級麥克風更可將任何場所化為錄音室。創作者還可使用 Apple Pencil 進行精確編輯、繪製詳細的音軌自動化，也可連接鍵盤式聰穎雙面夾或巧控鍵盤以使用按鍵指令，從而加速製作流程。創作者無論身在何處，都能製作出專業級音樂的能力，並具備一套完整而複雜的工具，方便進行歌曲和節拍創作、錄製、編輯和混音。

iPad 版 Final Cut Pro 和 Logic Pro 將於 5 月 23 日 (星期二) 起，在 App Store 上以訂閱服務形式提供。