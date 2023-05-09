康茵茵及吳東震出席桃園繡球花季活動。（維恩原創Rocky／FUN假趣旅行提供）

康茵茵及吳東震出席桃園繡球花季活動。（維恩原創Rocky／FUN假趣旅行提供）

康茵茵出席桃園繡球花季活動。（維恩原創Rocky／FUN假趣旅行提供）

藝人康茵茵主演的網路愛情劇《慾望七人行》，將於5月20日在串流平台播出。適逢桃園繡球花季登場，看著花團錦簇各種顏色繽紛的繡球花，康茵茵忍不住拉著同劇男主角吳東震一起造訪，還宣布：「我想結婚了！」

《慾望七人行》除康茵茵及吳東震外，人氣網紅奎丁、「這群人」董仔也都參與演出，播出日期剛好是桃園繡球花季「我的愛情在復興」活動期間，因此主辦方特地邀女主角康茵茵擔任活動代言人，該劇主題曲由康茵茵所主唱〈我的歐巴在哪兒〉也同時為「2023桃園繡球花季」宣傳主題曲，呼應「浪漫愛情」的主題。

桃園市長張善政在後台不斷稱讚康茵茵年輕、漂亮、有才華、有氣質，當誰家媳婦都是那家人的福氣，經紀人在旁笑說康茵茵瞬間變「國民好媳婦」。這是康茵茵首次接政府活動，也首度與首長同台，覺得張善政市長非常親切溫暖，「出場前很怕市長以為真的是我要結婚了，還特別跟市長先解釋了一下，市長馬上幽默地說要幫我介紹對象，真的很可愛。」

康茵茵說，她剛拍完《慾望七人行》，新歌〈我的歐巴在哪唷〉也出了，最近都在忙宣傳，她自己的健身品牌「REDNOW」也上市，所以不斷地在演員、藝人還有品牌總監的角色切換，加上還經營YT頻道「康茵茵YT元宇宙」，所以拍的實景秀高爾夫系列的是真的要下場打球，最近閒暇時不是去球場就是去球場的路上。

也因此感情部分就順其自然，但她希望未來的另一半能有自己的工作或是事業，最好跟她一樣喜歡運動，有共同興趣還可以一起約出門運動，既健康又可培養感情。