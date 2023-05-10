法新社報導，西班牙南部橄欖油產業重鎮安達魯西亞（Andalusia）的小農工會（UPA）秘書長卡諾（Cristobal Cano）憂心：「自1月份以來幾乎沒有下過雨。土地非常乾燥。」
卡諾警告：「若未來幾週內沒有發生根本性變化，這將會是一場災難。」
根據西班牙國家氣象局（AEMET），西班牙各地自去年10月1日以來的累積雨量較正常值低了25%，而安達魯西亞多數地區更是低了50%，當地水庫水量落在25%。
4月底，情況持續惡化，早臨的熱浪帶來異常高溫，西班牙南部氣溫達到攝氏38.8度。
西班牙橄欖油生產暨出口商協會（Asoliva）會長皮寇（Rafael Pico）憂心，橄欖花將會枯萎。他表示：「這發生在橄欖樹的開花期間。若沒有花朵，就沒有果實。若沒有果實，就沒有橄欖油。」
西班牙每年通常供應全球50%的橄欖油，出口價值近33億美元。對於西班牙而言，今年情況恐比先前還令人擔憂。
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