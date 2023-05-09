毛曉彤、陳曉劇中擦出愛的火花。（愛奇藝國際站提供）

愛奇藝國際站古裝劇《雲襄傳》由陳曉與毛曉彤主演，播出後穩居平台陸劇流量冠軍。劇中兩人聯手踏上復仇之路，意外擦起愛火，毛曉彤一句「我有點不敢看你眼睛！」就摀住陳曉雙眼，一舉一動之間牽動男方的思緒，一個壁咚吻了陳曉，兩人雙手在彼此身體間游移，畫面唯美有如在看武俠電影。

該劇花絮曝光吻戲拍攝情節，陳曉笑喊毛曉彤有點粗魯，更直呼：「什麼玩意撞過來了！」讓毛曉彤羞喊自己沒親準，陳曉則喊話：「不要因為我是嬌花而憐惜我！」卻被導演虧：「你又被她搞定了！」

《雲襄傳》腹黑書生陳曉與颯爽女俠毛曉彤互動讓網友倍感期待，該劇曝光陳曉與毛曉彤幕後花絮，陳曉飾演的雲襄從小家族被滅門，身邊沒有親人，他形容該角沒有接觸到情字，性格自然冰冷，雖遭遇許多挫折與各種打擊，千瘡百孔，但是回過頭來想堅持下來的人都是不忘初心的人。

毛曉彤飾演的女俠堪稱是武力值擔當，她自曝《雲襄傳》勁颯女俠舒亞男是自己演過武功最高、最多武打戲的一個角色。她雖剛開始對於自己武打沒自信，但在耐心研究技巧下，每個動作都主動練習多遍，堪稱是片場最忙碌認真的人，讓武打動作慢慢地從不熟練到完美，訓練漸漸地有了成效。

此外，毛曉彤也展現自己扎實的舞蹈功底，下腰說來就來，一場她在低溫拍戲，吊著鋼絲滑行湖面，頂住雨水直接往身上潑的冷冽，同時要控制身體和詮釋的神情，相當不容易。她並對自己演出高標準對待，頂著大雨狀態下，主動提出再拍一次，工作人員形容她所有的精力都來自對角色的熱愛。