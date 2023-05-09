華航（2610）宣佈首次添加永續航空燃油載客飛行，將以5月22日台北往返新加坡CI753／754作為永續示範航班，並於新加坡回程添加永續航空燃油，為首家國籍航空宣示添加永續燃油載客飛行，寫下台灣運輸業永續發展的里程碑。

華航2017年即領先國內同業，於A350-900新機飛渡添加永續航空燃油，2021年引進新世代節能客機A321neo至今，已有15架新機飛渡添加永續航空燃油，為台灣首家具相關作業與實務經驗的航空公司。今年華航二度執行永續示範航班，規劃首度於載客航班添加 10％的永續航空燃油，展現致力永續發展的承諾，領航飛向淨零碳排的天空。

華航今年再度參與永續示範航班活動，由台北出發的機上餐點，提供蟬聯兩年米其林綠星殊榮的「陽明春天」獨家蔬食料理，鼓勵旅客預選以在地當季食材烹調的「空中旅人純淨蔬食」，豪華商務艙主菜為「三杯杏鮑菇佐清香桂圓飯」，豪華經濟艙與經濟艙推出「紅燒植物肉薑黃飯」，與旅客攜手成就全艙等低碳蔬食，減緩氣候變遷。

華航所屬天合聯盟，於去年首度舉辦「永續飛行挑戰」，邀請會員航以友誼性競賽的方式，展現對環境最友好的營運，華航首創百項環保與減碳作為，榮獲「最佳貨運永續創新獎」及「最佳員工參與獎」。

另外，華航邀請旅客響應環保作為，包括自備環保餐具、環保杯及環保袋等，落實減塑行動，也可使用便捷的網路自助報到及電子登機證，並於行程前先在「華航雲端書坊」下載自己喜愛的刊物，減少紙張耗用。