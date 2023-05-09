9日美股早盤Lucid股價大跌7.6％，報7.12美元。

根據Lucid公布，第一季營收達1.49億美元，優於去年同期的5,770萬美元，不過低於市場預期的2.099億美元。首季淨損達7.795億美元，或每股虧損43美分，損失大幅高於去年同期的8,130萬美元，或每股虧損5美分，亦不如分析師預估的每股虧損40美分。

Lucid執行長羅林森（Peter Rawlinson）透過聲明稿表示，Lucid今年計劃生產超過1萬輛電動車。相較之下，該公司在2月預估今年的產量在1萬至1.4萬輛之間。

羅林森亦表示：「電動休旅車Gravity將在今年稍晚亮相，預計明年開始生產。我們已經迫不及待想讓大家體驗Gravity。」

根據財報顯示，第一季末Lucid帳上現金約34億美元，信貸額度為7億美元，總流動性達41億美元。相較之下，Lucid在去年底約有44億美元現金和5億美元信貸額度。財務長豪斯（Sherry House）指出，目前的現金部位至少能夠支應公司到明年第二季。

Lucid近來亦努力保存現金，該公司在3月宣布裁員1,300人，約占總人力的18％，以降低支出。

在此同時，Lucid持續面臨需求挑戰。Lucid在4月公布，第一季生產2,314輛Air電動車，但交車量僅有1,406輛，該公司歸咎於1月交車狀況遲緩，以及美國政府修改電動車購車補貼規定。

Lucid的電動車因售價過高，並不符合美國的7,500美元電動車購車補貼資格。

此外，Lucid 8日婉拒透露Air最新訂單狀況，恐意味著需求疲弱。該公司在2月中表示，Air預購訂單達2.8輛，但低於去年11月公布的3.4萬輛。