鋼琴家大衛．弗萊認為巴哈作品如同建築物，要從建築結構與比例上加以解構。（新象藝術提供）

法國鋼琴家大衛．弗萊首度來台，將演奏巴哈全本《郭德堡變奏曲》，他表示他和巴哈的連結，是從「聽」開始，先聽見巴哈的音樂，才開始演奏，特別是約在10、11歲時，聽見巴哈《馬太受難曲》，自此改變了他的人生。

大衛．弗萊表示，他也曾經不認為自己能掌握巴哈作品，但是經過長時間的摸索和歷練，也因此開始走上彈奏巴哈作品之路。

大衛．弗萊表示，巴哈的創作不受限於服務某一個樂器，而是以其藝術中心為本體來創作作品，這令他十分著迷，「巴哈作品可以改編給小提琴、長笛、大提琴等等樂器，改編後依然很悅耳動聽，原因正在於他的作品藝術價值是大於那個樂器的特色。」

錄製巴哈作品，大衛．弗萊一路從法國組曲開始，四個觸技曲，小提琴奏鳴曲，2、3、4部鋼琴協奏曲，一直到最近的郭德堡變奏曲，他表示，原本不是要錄製郭德堡，但他的荷蘭經紀人強烈建議他必須彈奏郭德堡。

他表示，之所以害怕彈郭德堡變奏曲，要追溯從小聽鋼琴名家顧爾德彈奏郭德堡，「由於聽得太頻繁，既定的詮釋已經印在腦海，一時不知道如何做新的詮釋。」

後來他決定接受挑戰，從樂譜找巴哈的音樂訊息，因此瞬間忘掉他人的詮釋版本，開始研究郭德堡變奏曲。大衛．弗萊表示，他研究的方式，是從人聲開始，以對話、腔調、唱歌等等人聲的變化幫助理解巴哈作品。

大衛．弗萊認為研究巴洛克時期作品，必須用巴哈當時的樂器，才能最貼近當時的精神，而人聲是最單純雋永。大衛弗萊表示，郭德堡變奏曲最有趣之處是「結構」，這首變奏曲是巴哈作寫給單一樂器最長的變奏曲。

他認為巴哈作品如同建築物，要從建築結構與比例上加以解構，「30個變奏不能彈成30個小品，而是從每一個主題下加以變化，在節奏、速度如何調配，找到一統性，以及貫穿這30個曲子的中心精神，這也是困難的挑戰。如果這30首曲子只彈奏某一變奏段，可能變成各自的不同，速度有快慢。但是如果連串全本，那麼就把自己當作是建築師，解構後再整體調配速度、節奏、比例。」

大衛．弗萊表示，在完成專輯的錄製之後，就不會再聽自己的CD，只把它當作是一個存在的事實，而每一次當下的詮釋，都是獨一無二，可從中找到不同的變化。

大衛．弗萊在台獨奏會將於5月10日將在台北國家音樂廳、5月12日高雄衛武營音樂廳登場。