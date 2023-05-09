鴻海創辦人郭台銘近日緊咬「政府擋疫苗」議題，甚至更指時任總統府秘書長李大維曾在2021年6月17日打電話給他，告知「這個大小姐說，你還是不要買了」，而根據《ETtoday新聞雲》的報導指出，當時在BNT大股東曾發信給郭台銘，並證明郭台銘早得知私人無法購買疫苗。而衛福部次長、前指揮中心指揮官王必勝今（9）日也在臉書上發文證實信件的內容，直言「初選困難可以理解，但造搖抹黑不應該」，引發討論。

根據《ETtoday新聞雲》的報導中指出，BNT大股東在2021年6月16日就有寄出一封原文電郵給郭台銘，證實了郭台銘早就知道，沒辦法私人方式購買疫苗，而在18日後郭台銘也在臉書上發文，將買不到疫苗的責任甩給政府。對此，王必勝今日就在臉書上PO出一篇文章證實該信件的內容，王必勝指出，「根據2021年6月16日BNT大股東給郭董事長的電郵，當時永齡鴻海就知道BNT跟上海復星無法賣疫苗給政府以外的單位。而且永齡基金會還在6月17日發聲明感謝衛福部，6月18日總統就召見台積電、永齡並全力協助兩單位繼續購買疫苗」。

王必勝更強調，「6月17日何來李大維前秘書長的事情？6月16日被告知私人無法買，6月18日總統及指揮中心就持續協助，政府協助非常積極，又何來擋疫苗之說？」甚至更直言「初選困難可以理解，但造搖抹黑不應該！關公、媽祖都是正向的信仰和力量，祐善驅惡是天道」。

對此，郭台銘辦公室深夜也回應，電郵就是證明了蔡政府卡BNT疫苗，為了意識形態犧牲人民安全的證據，他們會開始準備詳細資料，事實會證明一切。郭辦還提及，信件內容明確表示，民進黨因堅持與BioNTech的協議對外公告時必須寫「獨立的台灣政府」（Independent Government of Taiwan），由於代理商中國上海復星製藥無法接受，交易被迫取消，合約取消正是因為民進黨政府堅持將政治置於人民生命之上。

而民進黨立委蘇巧慧9日也在臉書上強調，「當年我方並沒有堅持在新聞稿上寫『獨立的台灣政府』，反之，針對對方的溝通，衛福部也馬上進行修改，將對外新聞稿上的『我國』修改為『台灣』並回傳，但整個合約仍然沒有下文」，蘇巧慧更抨擊，「卡台灣的明明就是中國代理商，現在郭台銘竟然把責任推給台灣人？」