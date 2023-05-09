泰國救胃五塔散換要命海洛因，魚目混珠遭航警識破。（圖／警方提供）

航空警察局與關務署台北關松山分關於去年10月底發現一批以「泰國五塔標行軍散」名義申報進口的貨物影像有異，查驗發現，貨內五塔散等泰國必買腸、胃藥、藥膏等物品，全換成致命的第一級毒品海洛因，數量多達1.807公斤，市值近千萬元，企圖魚目混珠闖關走私入台。

泰國救胃五塔散換要命海洛因，魚目混珠遭航警識破。（圖／警方提供）

泰國救胃五塔散換要命海洛因，魚目混珠遭航警識破。（圖／警方提供）

泰國救胃五塔散換要命海洛因 魚目混珠遭航警識破

專案小組報請新北地檢署格股彭檢察官毓婷指揮偵辦，偵辦期間利用大量手機鑑識取證技術及運用多項科技偵查工具，掌握了涉案關鍵證據，經過長期的跟監、埋伏後，自去年10月起迄今陸續於臺北、新北及彰化地區逮捕陳姓主嫌及3名共犯計4人，全案並經新北地檢署檢察官起訴在案。

航警局調查發現，涉案陳姓主嫌深知走私毒品刑責重大，竟仿效香港電影「門徒」培養行事謹慎之毒梟，除以高額代價收買毒蟲負責接收走私之貨物外，並刻意規劃製造收貨、運送交通及使用一次性手機之斷點，陳嫌更事先擬定劇本、分配角色並指示案內共犯偽造叫車紀錄等，試圖營造為一般司機及乘客關係之假象，以期誤導警方偵辦方向，惟仍遭專案小組識破，將涉案人員一一緝捕歸案。

後疫情時代以來，不法集團改以快遞貨物及國際郵包走私毒品，並提供豐厚報酬引誘民眾充當人頭領貨，航警局也呼籲民眾，切勿代收不明快遞及郵包，莫接受不法集團利誘協助運毒，東窗事發後，擔任人頭民眾不僅無法取得約定報酬，更因運輸毒品違反「毒品危害防制條例」，最重可能被處死刑或無期徒刑，人生毀於一旦。毒品危害社會程度重大，所幸在檢、警及海關的共同努力下，能及時「截毒於關口」，充分展現政府對毒品宣戰的決心，而機場相關單位絕對會持續落實強化境外、邊境查緝能量，以保障人民健康安全，維護社會治安，使不法集團無可趁之機。