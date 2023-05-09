Gartner研究指出，2023年印度用戶在資安和風險管理的支出預計將達到26.5億美元，比2022年增長8.3％。看中印度龐大資安市場，偉康科技與安瑞科技策略聯盟，提供獲得國際FIDO聯盟認證的FIDO技術加值，共同打造身分安全防護Array IDPass，可滿足國際市場不同企業的內部認證需求，將可應用於單一登入（SSO）、遠距辦公（VPN/VDI）、Windows/Linux等作業系統。

因應近期政府零信任網路戰略，偉康科技基於FIDO技術研發OETH One零信任方案，在2023年資安大會展，其核心技術的身分認證機制，在國內已導入國內多家客戶應用場景。

偉康科技總經理陳怡良表示，此次偉康科技與安瑞科技的策略結盟合作，是強強聯手，相信在雙方的共同努力下，以印度為始點放眼全球，期許讓台灣品牌與軟體邁向國際，台灣的軟體實力可以被全世界看見。