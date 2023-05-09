今(9)日台北地檢署預計傳喚，「登山女神」曾格爾與被告「知名登山客」蔡姓男子、女網友江姓女子，但曾格爾未到缺席，其父親卻不請自來，然而曾格爾父親在偵查庭外等候時，見到蔡男，竟直接對著蔡男怒斥「你們霸凌我女兒」，罵完後便離開，但也引起現場法警關切。

「登山女神」曾格爾和人夫的桃色糾紛還沒結束，日前因不少山友對她創下的世界紀錄真實性，發表質疑、批評言論，今(9)日台北地檢署預計傳喚曾格爾與2被告出庭，但因曾格爾缺席，僅被告蔡日興與江女於1個多小時的偵訊後離開。

據ETtoday新聞雲報導，雖然曾格爾缺席，但其父親竟跑來及在偵查庭外等候，當發現被告蔡日興竟當場怒斥「你們霸凌我女兒」，也引發多名法警關切維持秩序，而曾格爾父親罵完後也消失在北檢大門外。

據悉，知名登山人士蔡日興，也是臉書粉專「魔鏡熊登山客」管理者，他不僅對商業登山曾表示反感外，也因曾格爾疑「邀約贊助」和人夫有染消息曝光後，在臉書上不斷提到曾格爾的登山爭議事件，甚至發表過一篇質疑曾格爾是「超級厲害的P圖登山家」言論；另外，江姓女子也多次在臉書質疑曾格爾的登山紀錄造假、「豪洨」，而蔡日興也與江女因批判言論遭曾格爾提告。