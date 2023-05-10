當代最著名的企業家、微軟聯合創始人比爾蓋茲(Bill Gates)在2008 年創立泰拉能源(TerraPower)，致力研發第四代核反應爐。工程已在懷俄明州凱默勒(Kemmerer)，目前在整地階段，是同類型反應爐的世界首座。蓋茲接受美國廣播公司ABC的專訪，他特別希望可以徹底改變美國的核能行業，支持美國的能源獨立，並幫助人類應對氣候變化。

蓋菚說：「核能，如果我們做對了，將幫助我們解決我們的氣候問題。這是在電力成本增加的情況，既確保電力，又消除溫室氣體排放。」

雖然大家也都知道核能具有很大的能量，但是人們擔心的是它的安全風險，尤其實是經歷過好幾次的核能事故，甚至出現罹病與死亡。蓋茲表示，新一代的核能技術，比如他的泰拉能源，可以滿定安全實用的條件。

他解釋，美國的大多數核電廠都需要水來冷卻系統，但水並不是吸收熱量的最佳選擇，還是有過熱與壓力的風險，最終可能導致熔毀。而拉泰能源所設計的新一代反應爐，採用的是液態鈉為循環系統，鈉的沸點比水高8倍，而且與水不同的是，液態鈉不需要不斷地泵回系統。目前該反應爐預計在2030年啟用。

被問到新電廠的安全性，他說：「我們已經解決了所有安全隱患的可能。我們的功率浪費也大大減少了。有一件重要的事，美國的核能監管機構，可能是世界上最嚴格的，他們做得很好。因此，從現在到 2030 年，安全委員會都會進行非常詳細的審查，以了解這種設計比過去的系統有多安全。」

這項計畫已經推動了15年，在去年面臨新的延誤，因為俄烏戰爭導致俄國經濟制裁，這又引發俄羅斯製造的核燃料斷供。但蓋茲保證，這些問題只是暫時的。

「我們在美國就有鈾。我們有能力在國內進行加工……從長遠來看，我們可以自己完成核燃料供應鏈。」

電廠建造在凱默勒，此處曾經是煤炭工業所在地，然而煤炭已經衰退，運轉60年的燃煤電廠已經關閉。蓋茲表示，新的核電廠將帶來新的工作機會，僱用數百名前燃煤電廠的人員作為新電廠的員工，他們在電業的技術上是一致的。當然，電廠也為數十萬戶家庭提供穩定的電源。

蓋茲還提到人工智慧技術，他說：「我已看到人工智慧在所有行業中產生的衝擊力，它將改變我們思考事物的方式。」

但是人工智慧的安全風險，也一直在蓋茲的腦海中，他表達了這項技術的快速發展，以及如果它被用於惡意的一些擔憂。

「我們都害怕壞人會利用它，但我們的法規常限制守法的好人。如果你只是阻止好人，而不阻止其他壞人，那麼AI的惡事就會傷害到自己。」

蓋茲表示，他不相信政府監管機構已經跟上這項技術。但他相信人工智慧絕對是利大於弊。他說：「我看到人工智慧如果使用得當，會帶來很多好處。我不會想把它們抹殺掉。」