里昂證券指出，目前雖存在過渡性冷卻技術，但浸沒式散熱在數據中心中提供最佳散熱效率，又有成本效益，將為最終解決方案，估算浸沒式散熱市場2022～2026年間的年複合成長率將高達219％。

台灣擁有先進的冷卻技術生態系統，在浸沒式散熱崛起的環境中，台系伺服器ODM、OEM廠與零組件供應商將會是大趨勢中的主要受惠者。里昂證券點名，冷卻單元（CDU）與熱交換器大廠高力、先一步跨入浸沒式散熱的ODM廠緯穎，以及伺服器PCB領頭羊的金像電，為最大贏家。

就三大受惠股獲利成長性看，在外資券商財務模型中，以高力最為出色，不僅2022、2023年連續兩年獲利翻倍，2023～2025年每股稅後純益（EPS）各為7.65元、11.36元、14.74元，成長性驚人。

里昂證券表示，高力憑藉先進入者優勢，以及在高能源效率單相浸沒式散熱模組的強大設計能力，營運前景將十分亮眼，隨浸沒式散熱市場規模大增，占高力營收比重也將從2023年的2％，三級跳至2025年的8％。里昂將高力推測合理股價由320元調升至360元，隱含上檔空間將近8成。