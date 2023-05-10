承襲了樂沐精神的法式餐館「小樂沐」，以最新鮮當令的蔬果食材，烹調出最美味溫暖的法式料理。隨著天氣逐漸轉熱，小樂沐以清爽明亮的金黃綠意，縮放季節入菜，在餐盤上窺見鮮中帶有山林的魚肉、或以建築手法改建的「蔥」之味、以及遊歷法國傳統菜時，廚藝總監陳嵐舒與主廚方柏儼（Raymond Fang）的另一種想像！

例如選自澎湖的黃金鯧，肉質細緻紮實，僅需乾煎至七分熟，讓鮮甜風味自然展現；小樂沐特別與台東原生植物園合作，依循季節栽種產物，挑選富有稠度的蔬菜「川七」入盤，襯起魚肉線條，食感豐富；而醬汁也很春天，由龍蝦高湯勾兌柑橘醬汁，果香混以海味，提鮮之餘，保有落落大方的俐落意象，其中更藏有主廚 Raymond的巧思-日本山椒，予以味蕾一番撞擊滋味。

炎熱的晚春，侍酒師林東瑩（Mark Lin）巧思搭佐「鮮味」的酒款「Storm Wild - Storm Ignis Pinot Noir」，來自氣候冷涼的上海梅爾艾爾迪谷（Upper Hemel-en-Aarde Valley）產區，其獨特的花崗岩土壤生成寶石色美酒，明亮酸度、散發著成熟莓果香，卻不失細緻口感，以山林呼應海味，表現力豐富。

普遍預期強烈的「主餐」，小樂沐維持一貫的淡雅，以純淨牛質呼應溫潤舌尖，融匯來自台中豐原的大蔥，先是解構、再重組「蔥」的意象：微微炙燒大蔥皮，包裹煨煮的蔥白，切條後再上爐火香烤，最後再撒上綠意蔥粉，可謂色、香、味俱全。

搭佐其二，抹上牛油的麵包片，收攏香炒橄欖與芸彰牛牛骨髓，頂部一抹酥脆蔥絲，賦予整體菜品油脂軌跡；另一串連肉品的元素，則以煙燻、油封兩種作法詮釋大蒜，成為轉換食感的一大亮點。

此外，設計靈感來自法國傳統菜Navarin d’agneau（蔬菜燴羊肉），轉奏台灣風土樣貌，為每一款蔬菜設計烹調手法，從川燙皇帝豆、乾煎蕪菁、到鯷魚奶油醬汁燴煮而成的黃蘿蔔，依偎在肉品一旁，精彩紛呈。

走過冬季，除了以蔬菜展現盎然春意，主廚Raymond巧思兜攏小羔羊排一股異國氣息，綴以恰到好處的鹹味-醃漬檸檬，令果香調與肉品相襯，迸出味覺火花。

除了餐點與酒款演繹季節之外，莫過於主廚Raymond在佐餐上的活力與創意-無酒精佐餐（Non-alcohol Pairing），以無酒精紅酒、辛香料與酸葡萄汁（verjus）襯底風味，依循主餐肉品，加入迷迭香、鼠尾草等「調香」製作，混搭出嗅覺與味覺上的多元性；同時，主廚Raymond也帶著內場廚師們「走出廚房」，與饕客們拉近距離、共鳴飲品的發想靈感，讓人看見小樂沐的新穎。

正所謂「酒正自引人入勝地」，小樂沐專業侍酒師在側，陪伴饕客遊歷風土；想感受完整的法餐魅力，小樂沐主廚精心調製的佐餐飲品，亦讓人醉心節令之美，一同迎接餐桌上的盎然春意。

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