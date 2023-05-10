喜歡「配息」的股民們有兩大心願，一是希望配發的現金愈多愈好，二是期待股價能繼續漲！根據資料顯示，國內的「特選臺灣科技優息指數」，就有這樣兼顧「配息」及「填息」的能力，而復華投信最新推出的【台灣科技優息ETF(00929)】便是追蹤這支2022年股息率超過8%的指數，透過精選優質電子科技股，讓股價、股息都不漏接 !

追蹤指數5年累計報酬率108.8%，填息能力強

台灣科技優息ETF所追蹤的「特選臺灣科技優息指數」，其指數股息率在過去5年平均約有7.5%，5年累計報酬率達108.8%、年化報酬率近15.9%，若扣除5年平均指數股息率7.5%，會發現每年潛在資本增值空間約為8.4%，不僅股息率高，績效也更優異。

「特選臺灣科技優息指數」之所以能夠具備高配息並擁有傲人的報酬率，關鍵在於它會挑選經過基本面篩選的高股息電子科技股，並且要連續3年ROE均大於零，再排除本益比、波動性、現金股利變異係數較高的股票，因此長期表現能夠優於其他知名高股息指數。

追蹤指數5年累計報酬率達108.8%，勝過各主要台股指數。資料日期：2018.2.28-2023.2.28

資料來源：特選臺灣科技優息指數、臺灣電子類指數使用臺灣指數公司提供之每日指數值；臺灣加權指數、MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數、臺灣高股息指數使用Bloomberg提供之每日指數值，復華投信整理提供、中時新聞網製表。

台灣科技股下半年備受看好

至於台灣科技股今(2023)年下半年的未來展望為何？專家表示，美國消費者物價指數(CPI)的通膨數據已呈現下降趨勢，再加上矽谷銀行事件後續導致銀行信貸條件緊縮，市場預期FED將於今年第二季停止升息，將有助於降低經濟衰退風險，並有利於電子股評價的提升。

此外，今年上半年庫存調整結束，下半年開始回升至正常水準，股價有機會提前反應；且台灣原廠委託設計(Original Design Manufacturer, ODM)廠將大幅受惠AI(人工智慧)趨勢，未來一旦AI的應用更為普及時，在市場上佔據的比例將會擴大，因此AI帶來的新一輪科技週期，將有助於投資人跟著台灣市值最大、最具競爭力的科技產業一起成長。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。