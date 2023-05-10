台大戲劇系畢業的科班演員苗廣雅，在《Sports會客室》分享「斜槓」當起台灣石虎足球隊副領隊的過程。

台大戲劇系畢業的科班演員苗廣雅，怎麼「斜槓」當起足球隊副領隊呢？原來這是苗廣雅的姊姊，台北市議員苗博雅去年接手台灣石虎FC時的拜託，硬著頭皮接下的苗廣雅卻也做出心得，今年繼續處理石虎征戰企甲聯賽的大小瑣事。苗廣雅在《Sports會客室》節目分享這段歷程，更感謝石虎的最大贊助商台灣運彩，直說：「台灣石虎足球隊可以存在，是因為有台灣運彩，他們是我們非常重要的貴人。」

台灣石虎FC的前身是成軍於1963年的大同足球隊，但前年底母企業大同公司宣布不再支持足球隊，所幸在台北市體育總會足球協會理事長、台北市議員林亮君與足壇人士奔走下，將球隊法人格改為台灣石虎足球協會，由苗博雅擔任理事長，讓這群球員去年以全新姿態出征企甲聯賽。

「去年初姊姊說她有一支足球隊了，問我可不可以來當常務理事。」偶像是皇馬隊德國中場克羅斯（Toni Kroos）的苗廣雅直呼好酷，「我也有一個足球隊喔！」豈料事情沒那麼簡單，欣然允諾後1、2周，姊姊就找上了她。

「廣廣（姊妹間暱稱），妳可以來幫我嗎？做一些很簡單的球隊行政。」苗廣雅在《Sports會客室》展現演員本色，重現姊姊阿苗剴切拜託的場景，儘管她一再推辭，卻拗不過姊姊的溫柔攻勢，只好「有條件」答應只幫到8月，等疫情舒緩劇場重啟，她就要回歸舞台本職。

台灣石虎球員上場前，苗廣雅（左）在一旁拍攝球員集合喊聲。（台灣石虎提供）

結果8月過去，苗廣雅依然陪著石虎踢完去年企甲，賽季結束她還在群組跟全隊道別，表示自己要回歸本業。然而今年4月22日石虎首個主場比賽，苗廣雅仍在台北田徑場跑進跑出，忙著安排贊助商看板。苗廣雅很珍惜和全隊一路撐到現在的情分，也很感謝把球員當成孩子看待的總教練強木在，願意放手給她來照顧。儘管去年剛接手時真的很崩潰，劇場朋友也都說她「瘋了」。

「開始做行政事務，我第一件事打給中華足協競賽組長，一通電話打了2個多小時，講完覺得自己完蛋，『死定了！』」除了球隊認證、球員保險等大小瑣事，球隊季前最重要的事情之一，就是跟球員簽約，這部分讓苗廣雅特別有感覺。

「劇場演員跟足球員的身分非常雷同。」苗廣雅以演員工作為例，因為自己是跟不同的劇團合作，「如果年初沒有接到案子，或者去參加甄選，有上沒上都要等待，今年能接到多少戲，能不能支撐我生活？同樣的，球員年初也會擔心，自己何時可以簽約，何時可以確定今年賽季的賽程，薪水是多少？」

對球隊而言，要支薪運作就得「找錢」，特別是像石虎這樣重新起步的球隊，更是萬事起頭難。幸好透過中華足協前理事長邱義仁的牽線，讓苗博雅、林亮君與台灣運彩接觸後，透過教育部體育署的「體育運動贊助媒合平台」得到贊助。去年與今年球季，台灣運彩都是台灣石虎的最強大的後盾。

「台灣運彩對足球的發展和推廣有相當的貢獻和關心，很幸運能夠與台灣運彩結合，成為我們最大最大的支持來源。」苗廣雅說，接觸到經費這塊後，知道每一塊贊助看板都代表著一個份量，「台灣運彩是對整個台灣運動發展推廣很重要的推手，我們真的是很幸運，可以成為其中『被推』的一個。」

台灣運彩副總經理蔡明哲（左二）、跆拳道女神羅嘉翎（中）4月22日一起在台北田徑場為台灣石虎FC加油。（台灣石虎提供）

台灣運彩大力支持國內的運動賽事，包括冠名贊助T1職籃聯盟，今年更是贊助世界棒球經典賽等，也讓台灣石虎FC這樣老牌運動團隊能有資金繼續經營，大專棒球傳統勁旅輔仁大學也是透過「體育運動贊助媒合平台」，獲得台灣運彩的贊助。

此外，民眾每買100元的台灣運彩，就有10元自動挹注到國家運動發展基金，作為政府培育運動人才及協助運動產業發展的用途，幫助我國好手締造佳績。2014年至今已累積挹注運發基金逾300億元，讓民眾投注運彩同時，也能為台灣體育運動發展做出貢獻。

台灣石虎4月22日在台北田徑場主場球迷加持下，一舉擊敗衛冕軍南市台鋼。（台灣石虎提供）

苗廣雅笑說，要把自己的劇場朋友拉到現場看足球賽，真的很不容易，還不如請大家多買台灣運彩，因為投注台灣運彩可以很直接的幫助到我們國家的體育選手、賽事或團隊，去年底跟朋友一起看世足賽，群組對話都是：「大家今天台灣運彩買了沒？投注了什麼？」她也不忘跟朋友說：「大家多多買台灣運彩，救救我！」

石虎4月22日主場比賽1比0扳倒尋求4連霸的衛冕軍台鋼，苗廣雅說，當天看台上有數百名球迷吶喊，讓球員死命撐到最後，而贊助商代表在現場加油，也給了全隊很大的動力，「石虎今年一定會努力踢出好成績，回報台灣運彩等贊助商的支持。」