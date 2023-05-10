32歲的信義房屋民生店主任黃芷涵為育有4歲、6歲孩子的單親媽媽，她加入信義房屋8年來，歷經結婚、生子、離婚，工作能力成為她面對人生轉折最大的底氣；成為母親之後，信義房屋的友善育兒職場，客戶亦師亦友地支持，都讓她相信自己值得「更好的人生」。

黃芷涵自企管系畢業後，曾短暫從事業務工作，喜歡與人互動的她，看中房地產業可以接觸高端客戶、吸收最新的資訊，可以快速成長，而信義房屋又有全直營優勢，重視教育訓練，因此成為她的轉職首選。

黃芷涵27歲生下第一個孩子時，她育兒、家事、工作三頭燒，出生單親家庭的她，從小就被教育女人要經濟獨立，因此休了半年育嬰假後，找保母協助育嬰，她為自己設定最低目標「每一年都要達到業績標準，拿到久任獎金」。

工作與育兒她努力平衡，她教育孩子盡早獨立，孩子「2歲就會穿鞋子、3歲就會洗澡」，如果保母有事無法幫忙，孩子會跟著她一起到市場發傳單、她與客戶洽談時，孩子在旁乖乖畫圖，她拿起手機，孩子就知道媽媽要跟客戶處理事情，不吵鬧的在旁等待，並常童言關心「媽媽，你今天有賣掉房子嗎？」

雖然工作忙碌，黃芷涵陪伴小孩一定全神貫注並尋找正向資源，他們會一起去上親子教養課程、上教會、親子共讀，讓孩子們知道什麼是愛，如何關心、同理他人，而在教養孩子的過程中，也讓黃芷涵個性變得更加柔軟，也更能理解客戶的需求。

黃芷涵回想，生小孩前，雖然業績不錯，但客戶都無法永續，多是一次客戶，也因過去血氣方剛，應對較為急促，有時得罪人而不自知，成為母親之後，開始成長學習，她變得比較溫柔，也會主動理解幫助他人，改善了人際關係，有越來越多客戶口耳相傳，再次找她服務。

黃芷涵說，房仲工作不僅讓她能快速存錢，她的工作能力與職場上遇到的同事與客戶，更是支持她走過人生轉折的重要關鍵；因接觸的客戶多為社會上的成功人士，只要虛心受教，他們都很樂意分享經驗，客戶會跟她分享小孩衣服、推薦她離婚律師、分享投資置產的經驗，讓她的人生持續進步。

而職場上的同事都是頂尖房仲、努力突破自己，也讓黃芷涵在一個向上的環境學習，而店長也有彈性的讓她能兼顧工作與家庭，有時晚上要洽談，同事也會友善的幫忙照顧小孩。

「相信自己可以。」黃芷涵說，2個小孩是她工作的動力，過去她也曾找很多理由告訴自己「過得去就好」，但事實是「自己要快樂，才能帶給小孩快樂」，她立下目標每年業績破千萬，做好財務規劃後，持續往前進，希望5年內可以買房，給孩子更好的生活。