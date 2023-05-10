富旺國際領先業界，以智慧住宅及ESG永續經營為特點，在業界有良好口碑。富旺國際總經理林宗毅表示，公司重視消費者的需求及感受，房屋品質也有多達30項的檢驗來把關，讓民眾住得安心。

林宗毅為二代接棒，他細述自己童年與大家所熟知的很不同。小時候與父母見面時都是在接待中心裡，有時還會拿建築模型上的模型車來玩，不過這也造就他現在的獨立個性。

林宗毅的成長環境造就現在的獨立個性。(中時新聞網攝)

林宗毅對自身的要求非常高，在成長學習的過程中，他體悟到環境會深深影響一個人。富旺國際董事長林正雄同時也是林宗毅的爸爸，每天早起規劃一天的行程，並且嚴格地要求自己，每一項工作環節也都非常有效率且做足準備，林宗毅便把這樣的良好習慣、嚴以律己的標準套用在自己身上。

富旺國際在業界擁有良好口碑，在代銷公司時期，台中許多建案都指名找富旺；日後轉變成建築公司，一樣延續優良傳統，發展出許多特色。

富旺國際產品多以綠建築、智慧建築來做建設考量。林宗毅指出，在硬體方面，台灣因位處地震帶，結構設計要更嚴謹，因此使用Alfa Safe耐震建築施工工法，鞏固房屋結構；軟體方面，會注重能源控管、環境溫度、溼度調控等等，帶給消費者更舒適的生活品質。

他直言，不管房市景氣如何變動，品牌、品質是一家建設公司必須維持的根基。在富旺就有內建30項的檢測標準，包含結構、機電、防水等等自主檢查，把可能的缺失在交屋前就檢查出來，讓民眾可以安心入住。

富旺內建多達30項的檢測標準，讓民眾可以住得安心。(中時新聞網攝)

建築業會對原始環境產生破壞，富旺善盡企業社會責任，為維護環境盡心力。在2015年同時也是公司上櫃7週年的時候，與台大實驗林合作認養了1800棵紅檜木，用此方式回饋地球及環境；另外，富旺國際也持續與慈善機構攜手舉辦公益活動，包含抗癌協會、行動菩薩、華山基金會等等。

針對房市，林宗毅指出，政府一連串的打炒房政策，確實讓市場稍微冷卻，而這也是開發商同業們樂見的。最終還是要讓房市回歸自由的市場機制，投資客可以退場，讓有居住需求的消費者可以購屋；當回歸正常機制後，如何吸引消費者目光，公司就得靠良好的售後服務、品牌建立、產品的細緻規劃等3要素來思考。

富旺重視消費者的需求及感受，打造智慧住宅之餘，不忘企業永續經營的理念。 (中時新聞網攝)

展望未來10年，林宗毅說，富旺將致力發展智慧建築，盼透過AI智慧、物聯網連結，帶給住戶便利的生活；因應老年化浪潮來襲，健康偵測設備也不可少，未來也會針對公設、老人需求來加強；至於環保建材，則希望採用在地低碳排、綠建築認證建材，為環境保護盡心力。